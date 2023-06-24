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Власти Ростовской области поручили МЧС доставить застрявшим на М-4 всё необходимое

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.
Власти Ростовской области поручили МЧС доставить застрявшим на М-4 всё необходимое
  • РИА Новости

«Поручил областным спасательным службам и подразделениям областного главка МЧС совместно с администрациями муниципалитетов организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках», — написал он в Telegram.

По его словам, из-за ограничений на ряде участков трассы скопилось большое количество транспорта. Многокилометровые пробки образовались, в частности, в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово.

Губернатор вновь призвал граждан не выезжать на трассу.

Ранее Голубев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в Ростове-на-Дону в выходные.

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