В пределах Каменска-Шахтинского закрыто движение транспорта по мостам и переправе
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«Не планируйте поездки за пределы города. Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города закрыто. Жителям настоятельно рекомендуется не выезжать на М-4 «Дон», — написал он в своём Telegram.
Правоохранительные органы и органы государственной безопасности предпринимают все меры, необходимые для локализации ситуации.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.