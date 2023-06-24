В пределах Каменска-Шахтинского закрыто движение транспорта по мостам и переправе

Глава Каменска-Шахтинского Ростовской области Владимир Шевченко заявил, что в пределах города закрыто движение транспорта по мостам и переправе.

«Не планируйте поездки за пределы города. Движение транспорта по мостам и переправе в пределах города закрыто. Жителям настоятельно рекомендуется не выезжать на М-4 «Дон», — написал он в своём Telegram.

Правоохранительные органы и органы государственной безопасности предпринимают все меры, необходимые для локализации ситуации.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональным службам МЧС и администрациям организовать застрявшим в пробке на М-4 доставку всего необходимого.