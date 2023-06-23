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Кравцов: Россия справилась с объявленной против неё информационной войной

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Россия справилась с информационной войной, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Самый главный вызов, с которым мы столкнулись, это та информационная война, которая была объявлена нам со стороны руководителей стран коллективного Запада... Это самый главный был вызов, с которым мы справились», — заявил Кравцов.

По его словам, большую роль в борьбе с информационной войной сыграли школьные учителя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что влиять на молодёжь необходимо не столько административными ограничениями, сколько эффективным донесением до неё позиции через информационную работу.

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