Путин — о возможности влиять на молодёжь: надо объяснять позицию через информационную работу

Президент России Владимир Путин заявил, что влиять на молодёжь необходимо не столько административными ограничениями, сколько эффективным донесением до неё позиции через информационную работу.

По его словам, работа в информационном пространстве — это «очень важное поле боя».

«Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны», — объяснил Путин.

Он отметил, что выкладывать ролики в интернете можно, прибегая к различным техническим средствам, между тем за этим стоит один человек, который «тиражирует их бесконечно».

При этом Путин отметил, что наверняка есть люди, настроенные против России, и они «могут выражать свою точку зрения».

В феврале российский лидер на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.