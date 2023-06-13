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Путин — о возможности влиять на молодёжь: надо объяснять позицию через информационную работу

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Президент России Владимир Путин заявил, что влиять на молодёжь необходимо не столько административными ограничениями, сколько эффективным донесением до неё позиции через информационную работу.
Путин — о возможности влиять на молодёжь: надо объяснять позицию через информационную работу
  • РИА Новости

По его словам, работа в информационном пространстве — это «очень важное поле боя».

«Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны», — объяснил Путин.

Он отметил, что выкладывать ролики в интернете можно, прибегая к различным техническим средствам, между тем за этим стоит один человек, который «тиражирует их бесконечно».

При этом Путин отметил, что наверняка есть люди, настроенные против России, и они «могут выражать свою точку зрения».

В феврале российский лидер на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.

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