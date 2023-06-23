Минюст включил семь человек и две организации в реестр иноагентов

Семь человек, в том числе Леонид Невзлин и депутат Мосгордумы Евгений Ступин, включены в реестр иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

В реестр включили доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова. Основанием для такого решения стало выступление мужчины против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространение недостоверных сведений о действиях российской власти.

Кроме того, в список включили биолога и журналиста Илью Колмановского, бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Леонида Невзлина.

Реестр иноагентов пополнили «Движение сознательных отказчиков», а также комьюнити-центр «Действие».

На прошлой неделе Минюст России включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского* и политика Льва Шлосберга*.

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.06.2023.