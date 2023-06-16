Минюст включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга

Минюст России включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Также в перечень включены экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, а также информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.