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Минюст включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга

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Минюст России включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга.
Минюст включил в реестр иноагентов режиссёра Виталия Манского и политика Льва Шлосберга
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Также в перечень включены экономист Сергей Алексашенко, журналисты Юлия Парамонова и Светлана Прокопьева, а также информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия». 

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей певицу Монеточку* за отсутствие маркировки иностранного агента.

* Включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 20.01.2023.

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