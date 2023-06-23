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В Удмуртии выполнили более 50% дорожных работ по нацпроекту

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В Удмуртии выполнили 53% дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
В Удмуртии выполнили более 50% дорожных работ по нацпроекту
  • Gettyimages.ru
  • © alexandrumagurean

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Работы ведутся на 50 объектах. Проведено 18 рабочих комиссий, и три объекта уже сданы. Сейчас дорожники работают во всех городах, входящих в ижевскую агломерацию — это Ижевск, Сарапул, Воткинск и Можга. Также ремонты проводятся в 11 районах республики», — заявил председатель правительства региона Ярослав Семёнов.

По его словам, в июле специалисты приступят к работам в Шарканском районе.

Также стало известно, что в Кировской области разработали карту ремонта дорог, передаёт progorod43. Над её созданием трудились специалисты центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления, подведомственного региональному Министерству информационных технологий и связи.

«На карту нанесена сеть автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения, а также железные дороги. Кроме того, выделены объекты транспортной инфраструктуры», — рассказал глава ведомства Алексей Сухих.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области отремонтировали 23% дорог по нацпроекту.

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