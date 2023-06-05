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В Тюменской области отремонтировали 23% дорог по нацпроекту

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План по ремонту дорог в Тюменской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» выполнили на 23%, заявили в Главном управлении строительства региона.
В Тюменской области отремонтировали 23% дорог по нацпроекту
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

К началу июня в Тюменском районе завершены работы на десяти улицах, ещё на 35 продолжается реконструкция.

На дорогах регионального значения сдали участки Тюмень — Каменка — граница Свердловской области, а также Нижняя Тавда — Картымский.

Всего в текущем году будет обновлено 148 км региональных трасс.

Также стало известно, что в Московской области в 2023 году модернизируют 414 объектов, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В частности, будет обновлено 17 пешеходных зон, 16 скверов, 11 парков, шесть набережных.

Ранее сообщалось, что строительство развязки МКАД — Липецкая улица завершено на 67%.

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