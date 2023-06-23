На подготовку школ к 1 сентября в Нижнем Новгороде направят более двух миллиардов рублей

На подготовку школ к новому учебному году в Нижнем Новгороде направят более 2 млрд рублей, заявил директор Департамента образования Владимир Радченко.

РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru. «На сегодняшний день консолидированный бюджет на эти цели предусмотрен в размере более 2 млрд рублей. Это проведение текущего ремонта школ нашего города, исполнение предписаний надзорных органов, приобретение новой учебной мебели, учебного оборудования, поставка учебников и учебной литературы», — сказал Радченко. Ранее НСН сообщала, что в московских колледжах началась приёмная кампания.