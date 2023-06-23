BMW отзовёт более 37 тысяч машин в России из-за возможных проблем

Представитель BMW на российском рынке «БМВ Русланд Трейдинг» отзывает более 37 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Об этом сообщили в Росстандарте.

«Отзыву подлежат 37276 автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), изготовленных в период с ноября 2006 года по июнь 2014 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех этих автомобилях заменят надувные подушки безопасности.

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