Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ликсутов: продажи автомобилей «Москвич» начнутся ещё в 31 городе в 2023 году

Короткая ссылка
Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что продажи автомобилей «Москвич» начнутся ещё в 31 городе в 2023 году.
Ликсутов: продажи автомобилей «Москвич» начнутся ещё в 31 городе в 2023 году
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

«Автомобили «Москвич» можно будет купить ещё в 31 городе России в этом году», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что с 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт приём заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей «Москвич».

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor сравнил безопасность вождения мотоциклистов и автомобилистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить