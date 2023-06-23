Ликсутов: продажи автомобилей «Москвич» начнутся ещё в 31 городе в 2023 году

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что продажи автомобилей «Москвич» начнутся ещё в 31 городе в 2023 году.

«Автомобили «Москвич» можно будет купить ещё в 31 городе России в этом году», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что с 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт приём заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей «Москвич».

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