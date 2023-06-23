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Эколог Пукалов прокомментировал ситуацию с цветным пластиком в России

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В России со следующего года могут ввести запрет на продажу напитков в цветных пластиковых бутылках. Эколог Роман Пукалов прокомментировал данную меру в беседе с сайтом «Москва 24».
Эколог Пукалов прокомментировал ситуацию с цветным пластиком в России
  • Gettyimages.ru
  • © Makiko Tanigawa

Специалист рассказал, что в России в обращении половина из полиэтиленовых пластиковых бутылок — цветные. Однако это неэкологично — цветные бутылки не пускают на вторичную переработку. 

«Как только мы запретим цветной пластик и начнем пользоваться прозрачными бутылками, мы существенно увеличим объем тар, которые можно переработать», — добавил Пукалов.

Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT назвал цветной пластик самым мерзким с точки зрения вреда для экологии.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора сообщила о том, что в 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году — до 20.

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