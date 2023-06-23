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Депутат Бурматов назвал цветной пластик самым мерзким с точки зрения вреда для экологии

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Ангелина Шурпина
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал планы властей запретить цветные пластиковые бутылки для напитков в 2024 году.
Депутат Бурматов назвал цветной пластик самым мерзким с точки зрения вреда для экологии
  • Gettyimages.ru
  • © manusapon kasosod

По мнению депутата, это «необходимо было делать давно».

«Мы лет пять назад выходили с подобным предложением. Цветной пластик — это самый мерзкий с точки зрения экологических последствий и вреда окружающей среде пластик, фактически не перерабатываемый. Те производители, которые его используют, достаточно безответственны», — рассказал Бурматов. 

Он также отметил, что производители получают сверхприбыли за счёт того, что используют именно такой пластик.

«Важно сделать так, чтобы запрет происходил одновременно с проверками ФАС России, чтобы производители платили за это сами, а не перекладывали это на плечи потребителей», — подчеркнул он. 

По словам собеседника RT для потребителей не должно произойти удорожания продукции и взвинчивания цен на 20—40%.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора сообщила о том, что в 2024 году в России могут запретить до пяти видов пластиковой упаковки, а к 2030 году — до 20.

В Минпромторге, в свою очередь, предложили ограничить четыре вида упаковки, среди которых разноцветные ПЭТ-бутылки.

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