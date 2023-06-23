Депутат Нилов прокомментировал предложение распространить семейную ипотеку на вторичный рынок
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Семейная ипотека вводилась не только для поддержки семей с детьми, но также и для поддержки строительной отрасли, пояснил он в интервью «Парламентской газете».
Депутат отметил, что надо учитывать и качество жилья, которое приобретает семья.
Нилов не исключил, что, если инициатива дойдёт до стадии законопроекта, требования ко вторичному жилью, которое покупается с использованием семейной ипотеки, будут подробно прописаны.
«В целом мы должны стремиться к тому, чтобы государственная помощь расходовалась на покупку качественного жилья, а не каких-то полуразрушенных бараков», — подчеркнул парламентарий.
Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах программы по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.