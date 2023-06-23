Депутат Нилов прокомментировал предложение распространить семейную ипотеку на вторичный рынок

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение, включённое в проект постановления Государственной думы, о распространении программы семейной ипотеки на вторичный рынок.

Семейная ипотека вводилась не только для поддержки семей с детьми, но также и для поддержки строительной отрасли, пояснил он в интервью «Парламентской газете».

Депутат отметил, что надо учитывать и качество жилья, которое приобретает семья.

Нилов не исключил, что, если инициатива дойдёт до стадии законопроекта, требования ко вторичному жилью, которое покупается с использованием семейной ипотеки, будут подробно прописаны.

«В целом мы должны стремиться к тому, чтобы государственная помощь расходовалась на покупку качественного жилья, а не каких-то полуразрушенных бараков», — подчеркнул парламентарий.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о перспективах программы по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет.