Мурашко и Азаров вручили награды медикам Самарской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
«Благодарю вас за активную работу, которую вы ведёте. Здесь присутствуют люди, которые проявили себя в период специальной военной операции. Один человек прямо сейчас находится в зоне проведения СВО. Здесь и те, кто активно работал в период пандемии, кто в своей плановой работе формирует новые подходы и критерии качества оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко.
В частности, врач Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Вадим Русин и врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Андрей Слугин получили медаль Луки Крымского.
Ещё пять специалистов удостоены нагрудного знака «Отличник здравоохранения».
Со своей стороны, Азаров вручил медикам региональные награды. Например, почётный знак губернатора «За заслуги в наставничестве» получила главная медсестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Пятикоп.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году.