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Мурашко и Азаров вручили награды медикам Самарской области

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручили награды медикам региона.
Мурашко и Азаров вручили награды медикам Самарской области
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Благодарю вас за активную работу, которую вы ведёте. Здесь присутствуют люди, которые проявили себя в период специальной военной операции. Один человек прямо сейчас находится в зоне проведения СВО. Здесь и те, кто активно работал в период пандемии, кто в своей плановой работе формирует новые подходы и критерии качества оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко.

В частности, врач Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Вадим Русин и врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Андрей Слугин получили медаль Луки Крымского.

Ещё пять специалистов удостоены нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

Со своей стороны, Азаров вручил медикам региональные награды. Например, почётный знак губернатора «За заслуги в наставничестве» получила главная медсестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Пятикоп.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году.

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