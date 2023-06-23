Мурашко и Азаров вручили награды медикам Самарской области

Глава Минздрава России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручили награды медикам региона.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Благодарю вас за активную работу, которую вы ведёте. Здесь присутствуют люди, которые проявили себя в период специальной военной операции. Один человек прямо сейчас находится в зоне проведения СВО. Здесь и те, кто активно работал в период пандемии, кто в своей плановой работе формирует новые подходы и критерии качества оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко.

В частности, врач Самарской городской клинической больницы № 1 имени Пирогова Вадим Русин и врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5 Андрей Слугин получили медаль Луки Крымского.

Ещё пять специалистов удостоены нагрудного знака «Отличник здравоохранения».

Со своей стороны, Азаров вручил медикам региональные награды. Например, почётный знак губернатора «За заслуги в наставничестве» получила главная медсестра Самарского областного клинического онкологического диспансера Вероника Пятикоп.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область привлекла почти тысячу новых медиков в 2022 году.