Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

По факту пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбуждено дело по трём статьям

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по трём статьям по факту пожара на мусороперерабатывающем предприятии на юге Москвы.
По факту пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбуждено дело по трём статьям
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«По факту возгорания бытовых отходов на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статьям о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности.

Ранее стало известно, что в тушении пожара были задействованы вертолёты.
 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить