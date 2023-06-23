По факту пожара на мусоросортировочном комплексе в Москве возбуждено дело по трём статьям
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.
«По факту возгорания бытовых отходов на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбудили по статьям о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатности.
Ранее стало известно, что в тушении пожара были задействованы вертолёты.