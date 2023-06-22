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МЧС: вертолёты задействованы в тушении пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве

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Вертолёты Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на мусороперерабатывающем предприятии на юге Москвы.
МЧС: вертолёты задействованы в тушении пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пожар тушат вертолёты Ка-32 Московского авиационного центра», — заявил он.

На мусоросжигательном заводе на юге Москвы произошёл пожар.

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