МЧС: вертолёты задействованы в тушении пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве

Вертолёты Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на мусороперерабатывающем предприятии на юге Москвы.

РИА Новости

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