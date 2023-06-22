МЧС: вертолёты задействованы в тушении пожара на мусороперерабатывающем заводе в Москве
Вертолёты Московского авиационного центра привлечены к тушению пожара на мусороперерабатывающем предприятии на юге Москвы.
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«Пожар тушат вертолёты Ка-32 Московского авиационного центра», — заявил он.
На мусоросжигательном заводе на юге Москвы произошёл пожар.
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