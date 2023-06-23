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Представители туротрасли Москвы и Китая провели более 1,3 тысячи переговоров в июне

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Представители 26 столичных туркомпаний посетили с бизнес-миссией крупнейшие мегаполисы Китая, чтобы обсудить возможности сотрудничества. В ходе поездки они провели более 1,3 тыс. переговоров с китайской стороной.
Представители туротрасли Москвы и Китая провели более 1,3 тысячи переговоров в июне
  • Gettyimages.ru
  • © Jiyi

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР», — прокомментировала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

Представители туриндустрии Москвы посетили Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, где пообщались с руководством 200 местных туроператоров, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Уточняется, что с января по март 2023 года столицу посетили более 25 тыс. гостей из КНР — в пять раз больше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем в июле, об этом в июне сообщил глава ведомства Максим Решетников.

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