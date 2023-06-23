Представители туротрасли Москвы и Китая провели более 1,3 тысячи переговоров в июне
- Gettyimages.ru
- © Jiyi
Об этом пишет сайт kp.ru.
«Московские эксперты рассказали коллегам из Китая о событийной повестке столицы, инфраструктуре, гастрономии и других критериях, на которые ориентируются путешественники из КНР», — прокомментировала заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.
Представители туриндустрии Москвы посетили Пекин, Гуанчжоу и Шанхай, где пообщались с руководством 200 местных туроператоров, сообщает издание «Вести Подмосковья».
Уточняется, что с января по март 2023 года столицу посетили более 25 тыс. гостей из КНР — в пять раз больше, чем годом ранее.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем в июле, об этом в июне сообщил глава ведомства Максим Решетников.