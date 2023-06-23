Минпромторг опроверг сообщения о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

Министерство промышленности и торговли России опровергло сообщения о переносе авиасалона МАКС на 2024 год.

Об этом пишет телеканал «Звезда».

«В ведомстве сообщили, что никакого письма не отправляли», — указывается в заявлении.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что международный авиасалон МАКС переносится на 2024 год. По его словам, об этом в письме заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.