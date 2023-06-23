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Минпромторг опроверг сообщения о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

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Министерство промышленности и торговли России опровергло сообщения о переносе авиасалона МАКС на 2024 год.
Минпромторг опроверг сообщения о переносе авиасалона МАКС на 2024 год
  • globallookpress.com
  • © Olga Sokolova

Об этом пишет телеканал «Звезда».

«В ведомстве сообщили, что никакого письма не отправляли», — указывается в заявлении.

Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что международный авиасалон МАКС переносится на 2024 год. По его словам, об этом в письме заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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