«Ростех» сообщил о переносе авиасалона МАКС на 2024 год

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что международный авиасалон МАКС переносится на 2024 год.

Как он заявил ТАСС в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023) в Кронштадте, есть соответствующее письмо от Минпромторга.

«Есть письмо вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, где он даёт согласие на перенос авиасалона МАКС на 2024 год», — сказал Кладов.

Он указал, что «вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится», но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются и то же мероприятие пройдёт год спустя.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что на Международном военно-морском салоне в Кронштадте представили корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ».

Позднее ТАСС уточнил, что речь идёт именно о возможности переноса, а не конкретного принятого решения.