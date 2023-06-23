Депутат Метелев высказался о необходимости вовлечения работодателей в волонтёрство

Депутат нижней палаты парламента Артём Метелев рассказал о пользе вовлечения работодателей в волонтёрское движение.

Об этом сообщает «Говорит Москва».

Депутат уточнил, что это должно быть добровольным решением.

«Мы даём некий сигнал, что может быть включено в коллективные договоры между работодателем и сотрудниками. Обе стороны договариваются, действительно ли в их компаниях должно уделяться внимание социальным программам, экологическим программам, общественной активности или не должно», — пояснил Метелев.

Он также указал на пользу волонтёрской деятельности для отношений между компанией и сотрудниками.

«(Это. — RT) сплачивает коллектив, это тимбилдинг невероятной эффективности», — уверяет депутат.

Ранее, по сообщению НСН, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о первых результатах работы центра «Волонтёры Москвы».