Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Депутат ГД Фаррахов предложил изменить порядок закупки лекарств для льготников

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в порядок закупки льготных лекарственных препаратов.
Депутат ГД Фаррахов предложил изменить порядок закупки лекарств для льготников
  • Gettyimages.ru
  • © AlexanderFord

Бесплатные препараты пациентам различных льготных категорий назначает врачебная комиссия. А затем по закону для закупки этих лекарств нужно провести торги, в том числе и по конкретному торговому наименованию. Причём на каждого пациента отдельно, даже если один и тот же препарат нужен, к примеру, 50 людям.

Как отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой», в такой ситуации возникают определённые риски. Это и отмена торгов, и различные цены на одно и то же лекарство.

«Теперь мы поднимаем вопрос о том, что субъекты по каждому льготнику объявляют торги, а мы предлагаем на законодательном уровне дать возможность объединить несколько запросов», — пояснил Фаррахов.

Ранее НСН сообщала, что в парках столицы вновь открылись павильоны «Здоровая Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить