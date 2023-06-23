Депутат ГД Фаррахов предложил изменить порядок закупки лекарств для льготников

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Айрат Фаррахов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в порядок закупки льготных лекарственных препаратов.

Бесплатные препараты пациентам различных льготных категорий назначает врачебная комиссия. А затем по закону для закупки этих лекарств нужно провести торги, в том числе и по конкретному торговому наименованию. Причём на каждого пациента отдельно, даже если один и тот же препарат нужен, к примеру, 50 людям.

Как отметил депутат в беседе с «Парламентской газетой», в такой ситуации возникают определённые риски. Это и отмена торгов, и различные цены на одно и то же лекарство.

«Теперь мы поднимаем вопрос о том, что субъекты по каждому льготнику объявляют торги, а мы предлагаем на законодательном уровне дать возможность объединить несколько запросов», — пояснил Фаррахов.

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