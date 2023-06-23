В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает правительство региона.

«Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Охотском районе власти ввели режим ЧС. Сейчас там действует два крупных возгорания», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего в регионе зарегистрировано три пожара на общей площади около 3 тыс. га. Ещё один пожар возник в Аяно-Майском районе.

К тушению возгораний привлечены 42 человека.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.