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В Свердловской области три природных пожара ликвидировали 19 июня

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Три природных пожара ликвидированы в Свердловской области по данным на 19 июня. В регионе борьбу с огнём ведут 300 специалистов.
В Свердловской области три природных пожара ликвидировали 19 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.

Возгорания потушены в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах.

Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах.

Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний площадью от 0,15 до 15 га.

Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.

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