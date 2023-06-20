В Свердловской области три природных пожара ликвидировали 19 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт правительства региона.
Возгорания потушены в Тугулымском, Камышловском и Алапаевском районах.
Непотушенные природные пожары остались в Богдановичском, Гаринском, Камышловском, Сосьвинском и Туринском районах.
Спасатели продолжают ликвидировать отдельные очаги возгораний площадью от 0,15 до 15 га.
Ранее сайт Nation News сообщал, что по факту лесных пожаров в Курганской области завели семь уголовных дел. Удалось установить 46 виновных в возгораниях.