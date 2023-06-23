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В посёлке в Крыму около 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода

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В посёлке городского типа Кореиз в Крыму около 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своём Telegram со ссылкой на вице-премьера республики Игоря Михайличенко.

«В ПГТ Кореиз повреждён газопровод. Сейчас без газа временно остаются около 500 абонентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные службы уже приступили к ремонту. Ожидается, что подача газа возобновится до конца дня.

Ранее сообщалось, что газопровод в Белгородской области был повреждён в результате обстрела украинских боевиков.

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