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#поэZиярусскоголета

В Московском доме книги 26 июня состоится презентация сборника «ПоэZия русского лета»

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Презентация сборника «ПоэZия русского лета» состоится в 19:00 26 июня в Московском доме книги на Новом Арбате.
В Московском доме книги 26 июня состоится презентация сборника «ПоэZия русского лета»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Отмечается, что в сборник «ПоэZия русского лета» издательства «Эксмо» под редакцией RT вошли стихи, над которыми более двадцати авторов работали восемь лет.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, собранные в сборнике стихотворения  достойны Симонова и Твардовского.

«Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе», — отметила она.

Свои стихотворения на презентации прочитают Наталья Макеева, Максим Замшев и Мария Ватутина.

Ранее сообщалось, что сборники RT «ПоэZия русского лета» переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

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