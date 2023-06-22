В Московском доме книги 26 июня состоится презентация сборника «ПоэZия русского лета»

Презентация сборника «ПоэZия русского лета» состоится в 19:00 26 июня в Московском доме книги на Новом Арбате.

Отмечается, что в сборник «ПоэZия русского лета» издательства «Эксмо» под редакцией RT вошли стихи, над которыми более двадцати авторов работали восемь лет.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, собранные в сборнике стихотворения достойны Симонова и Твардовского.

«Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе», — отметила она.

Свои стихотворения на презентации прочитают Наталья Макеева, Максим Замшев и Мария Ватутина.

Ранее сообщалось, что сборники RT «ПоэZия русского лета» переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.