В Московском доме книги 26 июня состоится презентация сборника «ПоэZия русского лета»
- РИА Новости
- © Екатерина Чеснокова
Отмечается, что в сборник «ПоэZия русского лета» издательства «Эксмо» под редакцией RT вошли стихи, над которыми более двадцати авторов работали восемь лет.
По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, собранные в сборнике стихотворения достойны Симонова и Твардовского.
«Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе», — отметила она.
Свои стихотворения на презентации прочитают Наталья Макеева, Максим Замшев и Мария Ватутина.
Ранее сообщалось, что сборники RT «ПоэZия русского лета» переданы в библиотеки ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.