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СК: в Ярославской области разъярённый бык убил подростка и его мать

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В Ярославской области разъярённый бык забодал насмерть 15-летнего подростка и его мать.
СК: в Ярославской области разъярённый бык убил подростка и его мать
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

Отмечается, что подросток из семьи фермеров отправился пасти коров. Он привязал быка к вбитому в землю металлическому колышку.

Животное напало на него и рогами нанесло ему повреждения, несовместимые с жизнью, сказано в сообщении.

Когда подросток не вернулся домой к обеду, за ним отправилась 44-летняя мать. Бык и ей нанёс смертельные ранения.

В мае Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту гибели 63-летнего мужчины в результате нападения собаки.

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