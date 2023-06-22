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Ортопед Гиниятов: детская обувь должна быть с жёстким задником и мягкой подошвой

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Ведущий травматолог-ортопед «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Анвар Гиниятов дал рекомендации по подбору обуви для детей.
Ортопед Гиниятов: детская обувь должна быть с жёстким задником и мягкой подошвой
  • Gettyimages.ru
  • © Lucy Lambriex

«Задник детской обуви должен быть жёстким — будь то кроссовки, босоножки или сандалии. Жёсткий задник обеспечит нормальную фиксацию пятки, и при ходьбе ребёнок будет держать стопы ровно, а не переваливаться из стороны в сторону», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, подошва должна быть мягкой, достаточно широкой и хорошо гнущейся.

«При этом линия сгиба при движении должна располагаться у основания большого пальца, а не по середине стопы», — отметил Гиниятов.

Как добавил эксперт, ребёнок не должен донашивать обувь за другими детьми.

«Даже непродолжительная носка адаптирует колодку к форме ноги другого человека. И под физиологические особенности другого ребёнка она может уже не подойти. Это будет чревато деформацией стопы», — заключил он.

Ранее терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» объяснил, что дети тяжелее взрослых переносят отравление, поскольку в детском организме быстрее происходит обезвоживание.

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