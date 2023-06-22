Зампред ЦИК Булаев: новые регионы создадут на выборах 328 экстерриториальных участков

Избиркомы новых регионов планируют создать 328 экстерриториальных участков в 81 субъекте России в единый день голосования в сентябре.

Об этом сообщил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

Как передаёт его слова ТАСС, избирательные комиссии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 81 регионе России планируют создать 328 экстерриториальных участков.

15 июня Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в единый день голосования.