Памфилова: Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Минобороны и Федеральная служба безопасности (ФСБ) считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре.

Слова Памфиловой приводит ТАСС.

«14 июня ЦИК России провела консультации с Минобороны России и ФСБ и получила от них позицию о возможности проведения голосования в четырёх новых субъектах в нынешних условиях», — сказала она.

Ранее Памфилова рассказала, что ЦИК получила предложения врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении выборов в четырёх новых регионах.