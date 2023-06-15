Памфилова: Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре
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Слова Памфиловой приводит ТАСС.
«14 июня ЦИК России провела консультации с Минобороны России и ФСБ и получила от них позицию о возможности проведения голосования в четырёх новых субъектах в нынешних условиях», — сказала она.
Ранее Памфилова рассказала, что ЦИК получила предложения врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении выборов в четырёх новых регионах.