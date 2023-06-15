Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Памфилова: Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре

Короткая ссылка
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что Минобороны и Федеральная служба безопасности (ФСБ) считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре.
Памфилова: Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в новых регионах в сентябре
  • globallookpress.com
  • © CEC Russia

Слова Памфиловой приводит ТАСС.

«14 июня ЦИК России провела консультации с Минобороны России и ФСБ и получила от них позицию о возможности проведения голосования в четырёх новых субъектах в нынешних условиях», — сказала она.

Ранее Памфилова рассказала, что ЦИК получила предложения врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о проведении выборов в четырёх новых регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить