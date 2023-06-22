ГД приняла в первом чтении проект об ответственности за работу в незарегистрированных НПО
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«Законопроектом... вводится уголовная ответственность за организацию деятельности незарегистрированных в России НПО вплоть до трёх лет лишения свободы», — говорится в заявлении.
В соответствии с документом, деятельность иностранных неправительственных организаций возможна только после внесения данных о её представительстве в реестр Минюста России.
В случае привлечения к административной ответственности по этой статье два раза за год или судимости за аналогичное преступление предусматривается введение уголовной ответственности.
В мае Министерство юстиции внесло Гринпис в перечень неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана в России нежелательной.