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ГД приняла в первом чтении проект об ответственности за работу в незарегистрированных НПО

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности вплоть до уголовной за организацию работы и участие в незарегистрированных в России НПО.
ГД приняла в первом чтении проект об ответственности за работу в незарегистрированных НПО
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Законопроектом... вводится уголовная ответственность за организацию деятельности незарегистрированных в России НПО вплоть до трёх лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

В соответствии с документом, деятельность иностранных неправительственных организаций возможна только после внесения данных о её представительстве в реестр Минюста России.

В случае привлечения к административной ответственности по этой статье два раза за год или судимости за аналогичное преступление предусматривается введение уголовной ответственности.

В мае Министерство юстиции внесло Гринпис в перечень неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана в России нежелательной.

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