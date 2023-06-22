ГД приняла в первом чтении проект об ответственности за работу в незарегистрированных НПО

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответственности вплоть до уголовной за организацию работы и участие в незарегистрированных в России НПО.

«Законопроектом... вводится уголовная ответственность за организацию деятельности незарегистрированных в России НПО вплоть до трёх лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

В соответствии с документом, деятельность иностранных неправительственных организаций возможна только после внесения данных о её представительстве в реестр Минюста России.

В случае привлечения к административной ответственности по этой статье два раза за год или судимости за аналогичное преступление предусматривается введение уголовной ответственности.

В мае Министерство юстиции внесло Гринпис в перечень неправительственных организаций (НПО), чья деятельность признана в России нежелательной.