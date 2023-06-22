Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве откроются шесть флагманских центров городских больниц до конца года

Короткая ссылка
В Москве до конца 2023 года откроют шесть флагманских центров городских больниц, две из которых уже принимают пациентов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

В январе открылся первый флагманский центр имени Вересаева, за прошедшее время врачи приняли свыше 20 тысяч пациентов, провели более 7,5 тысячи операций.

Второй флагманский центр открыли в марте 2023 года в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, через него за три месяца прошли свыше 11,5 тысячи пациентов, проведено более тысячи операций.

Кроме того, в центрах работают специальные координаторы и психологи.

«Уже более 500 человек получили помощь психологов. Для получения помощи не нужно писать никаких заявлений. Достаточно пригласить социального координатора или психолога и рассказать о проблеме», — отметил Сергей Собянин.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить