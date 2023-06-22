В Москве откроются шесть флагманских центров городских больниц до конца года

В Москве до конца 2023 года откроют шесть флагманских центров городских больниц, две из которых уже принимают пациентов.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

В январе открылся первый флагманский центр имени Вересаева, за прошедшее время врачи приняли свыше 20 тысяч пациентов, провели более 7,5 тысячи операций.

Второй флагманский центр открыли в марте 2023 года в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, через него за три месяца прошли свыше 11,5 тысячи пациентов, проведено более тысячи операций.

Кроме того, в центрах работают специальные координаторы и психологи.

«Уже более 500 человек получили помощь психологов. Для получения помощи не нужно писать никаких заявлений. Достаточно пригласить социального координатора или психолога и рассказать о проблеме», — отметил Сергей Собянин.

Ранее НСН сообщала, что основные мощности флагманских центров больниц будут доступны в 2023 году.