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В Курской области запретили массовые публичные мероприятия

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Массовые публичные мероприятия запретили в Курской области до момента снятия установленного ранее режима среднего уровня реагирования.
В Курской области запретили массовые публичные мероприятия
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Как пишет РИА Новости, постановление подписал и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.

«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в документе.

В октябре губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе построили две усиленные линии обороны.

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