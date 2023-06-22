В Курской области запретили массовые публичные мероприятия
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Как пишет РИА Новости, постановление подписал и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.
«В целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Курской области… запретить на территории Курской области проведение массовых публичных мероприятий», — говорится в документе.
В октябре губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе построили две усиленные линии обороны.