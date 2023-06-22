В Ростовской области создали изображение танка Т-34 в рамках акции «Огненные картины войны»

В Ростове-на-Дону и Таганроге прошла акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В столице Ростовской области участниками акции стали депутаты регионального заксобрания и городской Думы, активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», «Волонтёры Победы», местные жители.

С помощью нескольких тысяч свечей было создано изображение танка Т-34.

В Таганроге участники акции создали изображение, символизирующее петрушинскую «Балку смерти».

Тем временем на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов, члены городского правительства, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, депутаты заксобрания, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

Ранее в Петербурге патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в ночь на 22 июня на Дворцовой площади.