Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Ростовской области создали изображение танка Т-34 в рамках акции «Огненные картины войны»

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону и Таганроге прошла акция «Огненные картины войны», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
В Ростовской области создали изображение танка Т-34 в рамках акции «Огненные картины войны»
  • Gettyimages.ru
  • © TomAF

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В столице Ростовской области участниками акции стали депутаты регионального заксобрания и городской Думы, активисты «Единой России» и «Молодой гвардии», «Волонтёры Победы», местные жители.

С помощью нескольких тысяч свечей было создано изображение танка Т-34.

В Таганроге участники акции создали изображение, символизирующее петрушинскую «Балку смерти».

Тем временем на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге прошла церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», передаёт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В мероприятии участвовали губернатор Александр Беглов, члены городского правительства, полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, депутаты заксобрания, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда.

Ранее в Петербурге патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в ночь на 22 июня на Дворцовой площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить