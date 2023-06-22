Петербург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти»

В Санкт-Петербурге патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в ночь на 22 июня на Дворцовой площади.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники акции зажгли 80 тыс. свечей, символизирующих мемориал «Разорванное кольцо», установленный на берегу Ладожского озера.

Наряду с этим, Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны» в День памяти и скорби 22 июня. Об этом пишет sovainfo.ru.

На площади Куйбышева собравшиеся выложили из 35 тыс. свечей штурмовик Ил-2, паровоз «Лебедянка» и георгиевскую ленточку.

Также в Самаре к горельефу «Скорбящая Мать-Родина» на площади Славы возложили цветы и зажгли десятки лампад.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась в Севастопольской бухте в ночь на 22 июня.