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Петербург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти»

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В Санкт-Петербурге патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась в ночь на 22 июня на Дворцовой площади.
Петербург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти»
  • Gettyimages.ru
  • © Pongasn68

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники акции зажгли 80 тыс. свечей, символизирующих мемориал «Разорванное кольцо», установленный на берегу Ладожского озера.

Наряду с этим, Самарская область присоединилась к всероссийской акции «Огненные картины войны» в День памяти и скорби 22 июня. Об этом пишет sovainfo.ru.

На площади Куйбышева собравшиеся выложили из 35 тыс. свечей штурмовик Ил-2, паровоз «Лебедянка» и георгиевскую ленточку.

Также в Самаре к горельефу «Скорбящая Мать-Родина» на площади Славы возложили цветы и зажгли десятки лампад.

Ранее сообщалось, что всероссийская акция «Свеча памяти» состоялась в Севастопольской бухте в ночь на 22 июня.

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