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Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Севастополе

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В Севастопольской бухте состоялась всероссийская акция «Свеча памяти».
Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Севастополе
  • Gettyimages.ru
  • © Layne Kennedy

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ночь на 22 июня у мемориала Героической обороны Севастополя зажгли 10 тыс. свечей в память о защитниках Севастополя.

Участники акции выпустили бумажные кораблики в Севастопольскую бухту, ведь именно там 22 июня 1941 началась Великая Отечественная война, когда в 03:13 фашистские захватчики сбросили в бухту мины, чтобы блокировать в гавани корабли Черноморского флота.

Ранее URA.RU передавало, что в день начала Великой Отечественной войны на челябинской телебашне включат архитектурно-художественную подсветку.

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