ФСБ и МВД пресекли канал легализации иностранцев в России

ФСБ совместно с МВД пресекли канал легализации иностранных граждан в России.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечён канал незаконной миграции в форме легализации иностранных граждан на территории Российской Федерации», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, были задержаны организатор противоправной деятельности и шесть его пособников.

Ранее в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства обнаружили рядом с населённым пунктом в ЛНР тайник с боеприпасами украинских боевиков.