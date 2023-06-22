Пространство для граффитистов откроется в Челябинске по случаю Дня молодёжи

В Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля. Для посетителей будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки.

Об этом пишет URA.RU.

Так, в Челябинске 24 июня откроется новое пространство для граффитистов. Для всех желающих проведут мастер-класс.

В рамках празднования Дня молодёжи в городе запланированы концертная программа и танцевальный конкурс «Стартинейджер» для молодёжных трудовых отрядов Челябинска.

Также состоится Кубок по уличным танцам и скретчингу, Летний кубок КВН Челябинска, соревнование по гребле на сапбордах и каяках и др.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.