Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Пространство для граффитистов откроется в Челябинске по случаю Дня молодёжи

Короткая ссылка
В Челябинске ряд мероприятий пройдёт в рамках Дня молодёжи с 24 июня по 1 июля. Для посетителей будут работать интерактивные творческие, спортивные и образовательные площадки.
Пространство для граффитистов откроется в Челябинске по случаю Дня молодёжи
  • Gettyimages.ru
  • © YakobchukOlena

Об этом пишет URA.RU.

Так, в Челябинске 24 июня откроется новое пространство для граффитистов. Для всех желающих проведут мастер-класс.

В рамках празднования Дня молодёжи в городе запланированы концертная программа и танцевальный конкурс «Стартинейджер» для молодёжных трудовых отрядов Челябинска.

Также состоится Кубок по уличным танцам и скретчингу, Летний кубок КВН Челябинска, соревнование по гребле на сапбордах и каяках и др.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что участники конкурса «Лидеры России» провели урок памяти и славы для детей из Донбасса в Музее Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить