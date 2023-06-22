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В Челябинской области рассказали о развитии цифровых сервисов для граждан

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Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин заявил, что в регионе врачи в будущем получат возможность выписывать рецепты для льготных категорий через сайт госуслуг.
В Челябинской области рассказали о развитии цифровых сервисов для граждан
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Центр управления регионом (ЦУР).

«Сейчас нужно прийти физически, получить рецепт, но зачем, если человек находится длительно на диспансерном наблюдении. Если есть чётко установленный диагноз, если он является федеральным или региональным льготником, для этого не обязательно приходить в поликлинику», — отметил Ванин.

По его словам, в области развиваются цифровые сервисы для населения. Уже внедрили сервис «рождение ребёнка», когда свидетельство о рождении можно получить в электронном виде на сайте госуслуг.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин (фракция «Единая Россия») в беседе с ФАН выразил мнение, что внедрение цифрового паспорта станет ещё одним шагом на пути к оцифровке всех документов.

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