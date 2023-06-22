Специалист по недвижимости Порфенкова: анализ рынка поможет избежать переплаты за аренду жилья
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Следует найти несколько объявлений, где в аренду предлагают объекты с аналогичными параметрами, обзвонить их и выяснить условия сдачи внаём, поделилась она с РИАМО.
Сравнив похожие объекты, легко сделать вывод, насколько условия найма данной квартиры соответствуют рыночным, заключила Порфенкова.
Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.