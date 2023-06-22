Специалист по недвижимости Порфенкова: анализ рынка поможет избежать переплаты за аренду жилья

Руководитель офиса компании «ТСН Недвижимость» в городе Пушкино Юлия Порфенкова посоветовала, прежде чем снять жильё, провести анализ объявлений на сайтах недвижимости, чтобы понять, не завышена ли цена.

Следует найти несколько объявлений, где в аренду предлагают объекты с аналогичными параметрами, обзвонить их и выяснить условия сдачи внаём, поделилась она с РИАМО.

Сравнив похожие объекты, легко сделать вывод, насколько условия найма данной квартиры соответствуют рыночным, заключила Порфенкова.

Ранее финансовый эксперт Елена Дроздова в беседе с ФБА «Экономика сегодня» посоветовала сформировать финансовую подушку безопасности и хранить средства в различных инструментах для защиты от инфляции.