На Ямале 23 июня пройдёт ярмарка вакансий

На Ямале устроят встречу работодателей и соискателей на Всероссийской ярмарке трудоустройства 23 июня.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на заместителя начальника отдела информации Департамента занятости населения ЯНАО Владимира Галишникова.

В ярмарке примут участие 83 работодателя с 1236 вакансиями.

«Не во всех муниципалитетах ярмарка пройдёт в центрах занятости. Например, в окружной столице — в салехардском центре молодёжи, в Новом Уренгое горожан ждут в обеденное время в городском торговом центре, в Пуровском районе, помимо центра занятости, площадка будет работать в колледже», — пояснил Галишников.

Ранее, по сообщению сайта kp.ru, заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о ходе проекта «Город заданий», который начал свою работу в 2022 году.