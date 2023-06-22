Росприроднадзор будет вести учёт зоологических коллекций

В России в начале июня приняли закон, в соответствии с которым вводится понятие «зоологическая коллекция». Специалисты должны будут создать соответствующий реестр. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минприроды.

В документе указано, что ведение реестра зоологических коллекций и внесение в него изменений будет осуществлять Росприроднадзор как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора).

К зоологическим коллекциям относятся имеющие особо ценное значение систематизированные собрания животных, чучел, скелетов, шкур животных и т. д.

Порядок их учёта, хранения, использования и пополнения обязаны соблюдать как юридические лица, так и граждане, владеющие такими коллекциями.

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