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Эпидемиолог Пшеничная рассказала о необходимых вакцинациях для поездки за границу

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о необходимости вакцинации перед поездкой за границу.
Эпидемиолог Пшеничная рассказала о необходимых вакцинациях для поездки за границу
  • Gettyimages.ru
  • © kuniharu wakabayashi

Об этом она сказала в интервью «Известиям».

По её словам, вакцинация должна быть от заболеваний, внесённых в национальный календарь прививок. К ним относятся дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит В. От некоторых из них, например от дифтерии или столбняка, необходимо проводить ревакцинации.

«Я бы посоветовала проверить титры против кори, и если они низкие или их нет — провакцинироваться. Ещё не лишним будет позаботиться о вакцинации детей от менингококка. Это мера рекомендательного характера, но на неё стоит обратить внимание, потому что были случаи заболевания маленьких туристов этой инфекцией даже в европейских странах», — сказала эпидемиолог.

Ранее в Альянсе турагентств рассказали о бюджетных направлениях для отдыха.

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