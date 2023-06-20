В Альянсе турагентств рассказали о бюджетных направлениях для отдыха
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«Долететь из Москвы до Волгограда можно всего за 4 тыс. рублей, а до Астрахани — за 8 тыс. рублей, потому что там конкуренции нет. По направлению Москва — Минск большая конкуренция, соответственно, билеты недорогие, Москва — Санкт-Петербург — тоже недорогие билеты, так как там конкурируют авиакомпании и железная дорога», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
По его словам, в Сочи конкуренция большая, но цены высокие, так как это один открытый аэропорт в регионе.
Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.