В Альянсе турагентств рассказали о бюджетных направлениях для отдыха

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие в настоящее время есть бюджетные направления для отдыха. По его словам, цены зависят от конкуренции авиакомпаний и спроса.

«Долететь из Москвы до Волгограда можно всего за 4 тыс. рублей, а до Астрахани — за 8 тыс. рублей, потому что там конкуренции нет. По направлению Москва — Минск большая конкуренция, соответственно, билеты недорогие, Москва — Санкт-Петербург — тоже недорогие билеты, так как там конкурируют авиакомпании и железная дорога», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

По его словам, в Сочи конкуренция большая, но цены высокие, так как это один открытый аэропорт в регионе.

Ранее вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.