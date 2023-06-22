В Ставрополе выпускники приняли участие в акции «Огни памяти»
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на главу города Ивана Ульянченко.
«Это память. Сегодня выпускники вспоминают своих сверстников, которые в 1941 году встали на защиту родины. Мы очень благодарны нашим отцам, дедушкам, бабушкам, прабабушкам», — отметил он.
Кроме того, десятки горожан пришли к Вечному огню, чтобы возложить цветы к мемориалу — уточняется на сайте newstracker.ru.
Ранее в День памяти и скорби на Исторической площади в Тюмени было зажжено 1418 свечей по количеству дней войны.