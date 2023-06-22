В Тюмени прошла международная акция «Огненные картины войны»

В День памяти и скорби на Исторической площади в Тюмени было зажжено 1418 свечей по количеству дней войны.

Об этом сообщают nashgorod.ru.

В акции «Огненные картины войны», в частности, приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, глава администрации города Руслан Кухарук, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

«Наши деды и прадеды встали на защиту Родины и не дали нацистам её уничтожить. В тылу победу ковали женщины, дети, старики. И они выстояли», — добавил глава региона.

Как уточняет megatyumen.ru, из свечей выложили надпись «Помним Тюмень» и изображение торпедного катера «Комсомолец». В годы войны такие выпускал Тюменский судостроительный завод.