Суд в Зеленограде приговорил к 1,5 года колонии россиянина за контрабанду военной техники
- РИА Новости
Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области, приговор вынесен в отношении В.Н. Лебецкого.
По данным УФСБ, в ходе следствия установлено, что мужчина в 2022 году намеревался незаконно приобрести ультракоротковолновые радиостанции, которые являются продукцией военного назначения, с целью дальнейшего вывоза на территорию другого государства.
Он был задержан 17 июня 2022 года после передачи 1,8 млн рублей и получения указанных радиостанций.
Ранее ФСБ России задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.