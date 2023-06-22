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Суд в Зеленограде приговорил к 1,5 года колонии россиянина за контрабанду военной техники

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Суд в Зеленограде приговорил к 1,5 года колонии россиянина, который причастен к организации канала контрабанды продукции военного назначения из России.
Суд в Зеленограде приговорил к 1,5 года колонии россиянина за контрабанду военной техники
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Москве и Московской области, приговор вынесен в отношении В.Н. Лебецкого.

По данным УФСБ, в ходе следствия установлено, что мужчина в 2022 году намеревался незаконно приобрести ультракоротковолновые радиостанции, которые являются продукцией военного назначения, с целью дальнейшего вывоза на территорию другого государства.

Он был задержан 17 июня 2022 года после передачи 1,8 млн рублей и получения указанных радиостанций.

Ранее ФСБ России задержала жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ криптовалютой.

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