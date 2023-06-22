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Жители Волгограда приняли участие в международной акции «Огненные картины войны»

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В ночь на 22 июня в Волгограде у подножия Мамаева кургана прошла акция «Огненные картины войны».
Жители Волгограда приняли участие в международной акции «Огненные картины войны»
  • Gettyimages.ru
  • © Tuul & Bruno Morandi

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Жители Волгограда зажгли 15 тыс. свечей в форме огненной картины в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Картина была выложена в форме пятиконечной звезды с силуэтом монумента «Родина-мать зовёт!» в середине, георгиевской лентой и числом 80 — в честь юбилея победы в Сталинградской битве.

Зампред Госдумы Ирина Яровая отмечала, что данная акция имеет большое значение для России. Мероприятие в этом году проходит четвёртый раз.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня.

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