Жители Волгограда приняли участие в международной акции «Огненные картины войны»
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Жители Волгограда зажгли 15 тыс. свечей в форме огненной картины в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны. Картина была выложена в форме пятиконечной звезды с силуэтом монумента «Родина-мать зовёт!» в середине, георгиевской лентой и числом 80 — в честь юбилея победы в Сталинградской битве.
Зампред Госдумы Ирина Яровая отмечала, что данная акция имеет большое значение для России. Мероприятие в этом году проходит четвёртый раз.
Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня.