Яровая: акция «Свеча памяти» несёт важнейший смысл
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«Особо хочется отметить, что «Свеча памяти» будет зажжена и на новых территориях России»», — цитирует депутата Общественная служба новостей.
По её словам, акция может стать напоминанием о том, какую опасность для мира несут нацистские преступления.
Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.