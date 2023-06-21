Яровая: акция «Свеча памяти» несёт важнейший смысл

Зампред Госдумы Ирина Яровая заявила, что акция «Свеча памяти» в этом году несёт важнейший смысл, символизируя, что Россия — страна, противостоящая нацизму.

«Особо хочется отметить, что «Свеча памяти» будет зажжена и на новых территориях России»», — цитирует депутата Общественная служба новостей.

По её словам, акция может стать напоминанием о том, какую опасность для мира несут нацистские преступления.

Ранее RIA56 сообщало, что Оренбургская область примет участие в акции «Огненные картины войны» в ночь на 22 июня. Мероприятие пройдёт по всей России в четвёртый раз.