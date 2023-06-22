Директор по персоналу Санина: июль и октябрь самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина после того, как Минтруд опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год, рассказала, в каком месяце в следующем году выгоднее всего брать отпуск.

Самыми короткими рабочими месяцами в 2024 году станут январь, май и июнь, отметила специалист в разговоре с «Известиями».

По её слова, в эти месяцы брать отпуск невыгодно, так как размер отпускных будет меньше из-за меньшего количества рабочих дней.

«Самыми выгодными «отпускными» месяцами 2024 года станут июль и октябрь — в середине лета и осени нас ждёт по 23 рабочих дня», — пояснила Санина.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области больше всего вакансий предлагают для продавцов-консультантов, кассиров и водителей, об этом сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.