Директор по персоналу Санина: июль и октябрь самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году
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Самыми короткими рабочими месяцами в 2024 году станут январь, май и июнь, отметила специалист в разговоре с «Известиями».
По её слова, в эти месяцы брать отпуск невыгодно, так как размер отпускных будет меньше из-за меньшего количества рабочих дней.
«Самыми выгодными «отпускными» месяцами 2024 года станут июль и октябрь — в середине лета и осени нас ждёт по 23 рабочих дня», — пояснила Санина.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области больше всего вакансий предлагают для продавцов-консультантов, кассиров и водителей, об этом сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter.